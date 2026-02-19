Schermi sì ma con metodo | lo psichiatra Tisseron e l’educazione dei figli nell’era dell’IA

Il dottor Tisseron ha spiegato che l’uso degli schermi tra i giovani aumenta a causa della diffusione dell’intelligenza artificiale. In un intervento a Parigi, ha sottolineato che i genitori devono stabilire regole chiare e limiti precisi per proteggere i figli dai rischi online. Ha anche evidenziato l’importanza di coinvolgere i bambini in attività offline, come giochi e sport, per favorire un equilibrio sano tra tecnologia e vita reale. La questione diventa sempre più urgente con il rapido sviluppo delle nuove tecnologie.

Schermi e IA: Nuove Regole per l’Educazione Digitale dei Figli. Parigi, 19 febbraio 2026 – L’educazione dei figli nell’era digitale si confronta con una sfida inedita: l’intelligenza artificiale. Lo psichiatra francese Serge Tisseron, da vent’anni punto di riferimento nel dibattito sull’infanzia digitale, aggiorna le sue raccomandazioni sull’uso degli schermi, spostando le soglie di età e lanciando un appello alla cautela nell’introduzione di queste tecnologie per proteggere lo sviluppo di un’identità autentica e di relazioni significative. Un Approccio Graduale alla Tecnologia. Tisseron, noto per il suo lavoro sul rapporto tra esseri umani e schermi, ha elaborato un sistema di riferimento divenuto un punto fermo nel dibattito sull’infanzia digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: La creatività nell’era dell’IA non è fare, ma decidere cosa vale

Leggi anche: Comunicato Stampa: “Gli ebrei e la cultura”, un saggio sul metodo del dubbio tra studio, storia e scienza nell'era IA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.