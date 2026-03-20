IA droni e laser | ecco perché l’India vuole entrare nei caccia europei di sesta generazione

L’India sta considerando ufficialmente di unirsi a uno dei principali programmi europei per lo sviluppo di caccia di sesta generazione. La proposta riguarda l’integrazione di tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, droni e laser. La decisione si inserisce in un’ottica di rafforzamento delle capacità militari e di collaborazione internazionale nel settore aeronautico. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui tempi o sui dettagli specifici del progetto.

L’India valuta formalmente la possibilità di aderire a uno dei grandi programmi europei per la costruzione di aerei da combattimento di sesta generazione. Il motivo sarebbe una richiesta giunta dai vertici dell’Aeronautica Militare Indiana (Iaf), con il suggerimento di collaborare allo sviluppo di un velivolo che possa costituire il successore dell’attuale Advanced Medium Combat Aircraft ( Amca ) di quinta generazione e di produzione nazionale. Che però non è un programma di successo, poiché è cominciato da tempo ma è al momento molto lento, così come il caccia Tejas della Hindustan Aeronautics, che richiese oltre vent’anni di sviluppo. Ora... 🔗 Leggi su Panorama.it

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