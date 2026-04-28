Gemona rinasce | il vuoto urbano del 2008 diventa hotel 4 stelle

A distanza di molti anni dall’abbandono, un edificio di Gemona del Friuli, dismesso dal 2008, è stato riqualificato e trasformato in un hotel 4 stelle. La famiglia Memolla ha inaugurato il nuovo Park Hotel, che si trova in una zona urbana che ha visto un significativo intervento di recupero. Questo intervento mira a sostenere il turismo locale, in particolare quello legato alla regione Alpe Adria.

? Cosa sapere La famiglia Memolla inaugura il Park Hotel 4 stelle a Gemona del Friuli.. L'edificio abbandonato dal 2008 riqualifica l'area urbana e supporta il turismo Alpe Adria.. La famiglia Memolla ha dato finalmente vita al Park Hotel Gemona, trasformando un edificio rimasto fermo dal 2008 in una struttura ricettiva da quattro stelle nel cuore di Gemona del Friuli. L’inaugurazione della nuova attività ha segnato la fine di un lungo periodo di abbandono per quello che rappresentava uno dei nodi urbanistici più visibili della città, restituendo valore a un immobile che per quasi vent’anni ha costituito un vuoto urbano. Dall’abbandono edilizio alla nuova offerta alberghiera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemona rinasce: il vuoto urbano del 2008 diventa hotel 4 stelle Notizie correlate Da incompiuta a hotel 4 stelle: così rinasce uno spazio abbandonato nella PedemontanaUn vuoto urbano rimasto tale per anni torna a vivere e diventa una nuova scommessa per il territorio. Milano: Conca De Amicis rinasce, un quartiere storico diventa laboratorio d’arte e design urbano.Milano punta su arte, design e artigianato per riqualificare un’area storica del centro.