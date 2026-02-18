Milano | Conca De Amicis rinasce un quartiere storico diventa laboratorio d’arte e design urbano

Milano ha deciso di riqualificare il quartiere Conca De Amicis dopo il crollo di un edificio storico causato da lavori di ristrutturazione. L’amministrazione ha scelto di trasformare l’area in un laboratorio di arte urbana e design, coinvolgendo artisti locali e artigiani. Sono stati realizzati murales colorati e installazioni creative lungo le strade principali, rivitalizzando le vie del quartiere. Questa iniziativa mira a dare nuova vita a zone dimenticate, attirando visitatori e stimolando l’economia locale. La trasformazione sta attirando l’attenzione di residenti e imprenditori.

Milano Riscopre la Creatività: Conca De Amicis si Trasforma in un Laboratorio d'Arte Urbana. Milano punta su arte, design e artigianato per riqualificare un'area storica del centro. Il progetto "Arte in Dialogo con la Città", presentato il 12 febbraio 2026 da Associazione NMG5VIE e Brand for the City, mira a trasformare il quartiere tra corso di Porta Genova, via De Amicis, via Arena e viale Gabriele D'Annunzio in un polo creativo aperto, integrando l'arte nel tessuto quotidiano della città. Un Borgo nel Cuore della Metropoli: Conca De Amicis come Laboratorio Culturale. L'area di Conca De Amicis, secondo i promotori dell'iniziativa, rappresenta un unicum nel panorama urbano milanese.