Gemelli | nasce il Centro Cuore di Papa Francesco rivoluzione medica

È stato posato il primo mattone del nuovo Centro Cuore al Policlinico Gemelli, dedicato a Papa Francesco. La struttura, che copre 27.000 metri quadrati, ospiterà tutte le attività del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari. La benedizione è stata pronunciata da un rappresentante del Vaticano, e l’evento ha segnato l’avvio dei lavori per questa nuova struttura medico-scientifica.

? Cosa sapere Papa Leone XIV benedice la prima pietra del Centro Cuore Papa Francesco al Gemelli.. La struttura di 27mila metri quadri centralizzerà le attività del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari.. Papa Leone XIV ha benedetto la prima pietra del nuovo Centro Cuore presso il Policlinico Gemelli, dando ufficialmente il via a un progetto che porterà il nome di papa Francesco e che trasformerà la cardiologia in Italia. L’evento si è svolto durante un incontro con la rettrice dell’Università Cattolica Elena Beccalli e con Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli. La nuova struttura, i cui cantieri sono operativi fin dallo scorso settembre sotto la gestione di WeBuild, mira a centralizzare le attività del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemelli: nasce il Centro Cuore di Papa Francesco, rivoluzione medica Notizie correlate Il nuovo Centro Cuore del Gemelli sarà intitolato a papa Francesco. Leone XIV benedice la prima pietraPorterà il nome di papa Francesco il nuovo centro per le malattie cardiologiche del policlinico Gemelli. Leggi anche: Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa Leone Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Papa benedice la prima pietra del Centro Cuore - Papa Francesco del Gemelli; Il Rettore della Cattolica e il Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli in Udienza da Papa Leone XIV: benedetta la prima pietra del Centro CUORE intitolato a Papa Francesco; Benedizione della prima pietra del Centro Cuore - Papa Francesco del Policlinico Gemelli di Roma; Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa Leone. Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa LeoneIl polo dedicato alla salute del cuore verrà costruito sulla collina prospiciente al Pronto soccorso del Gemelli. lapresse.it Al Gemelli nascerà il Centro Cuore, paziente al centro e cure hi tech per la cardiologia del futuroUna superficie complessiva di 27.000 metri quadrati, 100 posti letto per la degenza ordinaria, 28 posti di terapia intensiva, 16 postazioni di day hospital, nove sale operatorie attrezzate con tecnolo ... ansa.it Benedetta da Leone la prima pietra del “Centro Cuore” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Il nuovo polo riunirà in un nuovo edificio tutte le attività del dipartimento di Scienze cardiovascolari del Gemelli. «Una sfida impegnativa, che vi auguro di affront - facebook.com facebook