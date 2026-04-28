Gemelli aggrediti il decesso di Fabio rimescola le carte La difesa | Il coma non fu conseguenza del pugno

Il decesso di Fabio Visconti, dopo essere stato aggredito dai gemelli, ha portato a una revisione della vicenda giudiziaria. La difesa dei due ventenni ha affermato che il coma del ragazzo non sarebbe stato causato dal colpo sferrato durante l’aggressione. Attualmente, i giovani sono stati condannati a pene di sei anni e otto mesi e a due anni, con l’accusa di lesioni gravissime nel primo caso.