Vince la Costituzione, che festeggia con scroscianti percentuali di votanti e soprattutto di consensi l’80esimo compleanno. Il ritorno in massa degli italiani alle urne conferisce alla sconfitta del centrodestra un effetto domino molto più rilevante della vittoria apparentemente determinata dalla somma algebrica dei partiti del cosiddetto campo largo. L’appeasement di facciata della maggioranza governativa nasconde caverne carsiche di paranoie, veleni e sospetti reciproci (“avete remato contro”, “ci avete trascinato nella trappola di una riforma scadente pensata male e scritta peggio”, “la guerra contro le toghe è sempre stata cosa vostra”) che rischiano di scuotere dalle fondamenta un esecutivo che quanto meno, come commentano i retroscenisti della stampa parlamentare, sembra già alle prese con la sindrome della Torre di Pisa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Se il referendum rimescola le carte. Tutti i contraccolpi negli schieramenti

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