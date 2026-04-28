Gemellaggio artistico Forlì-Palermo nella mostra ' Sinestesie Forme naturali e dialoghi sensoriali'

Quindici anni fa l'ultima volta in tv di Lamberto Sposini. E ci manca tantissimo Dal 2 al 15 maggio lo spazio espositivo Rebù di via Giorgio Regnoli 52 ospiterà la collettiva di pittura:”Sinestesie. Forme naturali e dialoghi sensoriali, curata da Graziella Bellone e organizzata in collaborazione con L' Associazione Regnoli 41. La rassegna espositiva vede coinvolti otto artisti tra cui romagnoli e siciliani: Nilde Capelletti, Silvana Cardinale. Margherita Cottone, Danilo D’Acquisto,Giampietro Di Napoli, Paolo Graziani, Antonella Stillone e Vagans. Ciascuno di loro presenta due opere realizzate con l’adozione di vari tagli...🔗 Leggi su Forlitoday.it

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