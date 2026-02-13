Uno spazio di scambi e connessioni Forme dell’arte contemporanea giapponese nella penisola italica la mostra al Museo Crocetti

Il Museo Crocetti di Roma apre venerdì 20 febbraio alle 18:00 la mostra intitolata

Venerdì 20 febbraio alle ore 18:00 nel Museo Crocetti di Roma si inaugura la collettiva Uno spazio di scambi e connessioni. Forme dell’arte contemporanea giapponese nella penisola italica, a cura di Alberto Dambruoso e Mayumi Miyazawa con la partecipazione degli artisti Nobushige Akiyama, Yuriko Damiani, Uemon Ikeda, Machiko Kodera, Hidetoshi Nagasawa, Kyoji Nagatani, Yoshin Ogata, Naoya Takahara, Sahoko Takahashi, Kan Yasuda. Il progetto espositivo si inserisce nelle celebrazioni per il 160esimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone ed è dedicato agli artisti giapponesi contemporanei che hanno scelto l’Italia come luogo privilegiato di formazione, ricerca e sintesi creativa.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Roma, la mostra collettiva "Uno spazio di scambi e connessioni.

Dal 24 al 28 gennaio, il Museo Crocetti di Roma ospita

