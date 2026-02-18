Jazz radio | Gegè Telesforo in concerto al Moro di Cava de’ Tirreni
Gegè Telesforo porta il suo talento al Moro di Cava de’ Tirreni perché il concerto fa parte della rassegna
A Cava de’ Tirreni appuntamento con la musica dal vivo e il progetto “Jazz Radio”. L’evento, inserito nel cartellone della rassegna "Febbraio in Jazz", si svolge presso il locale Il Moro nella serata di venerdì 20 febbraio, con inizio del concerto previsto alle ore 22:30. Protagonista della serata sarà Gegè Telesforo, vocalist, polistrumentista e conduttore radiofonico, che porta in scena un tributo dedicato al mondo della radio e alla musica jazz. Il progetto propone un repertorio che alterna standard jazz e arrangiamenti originali, caratterizzati dall'uso dell'improvvisazione e della tecnica vocale scat, fondendo ritmo e groove con influenze afroamericane.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Cava de’ Tirreni, al Moro appuntamento con il jazz di Marco Zurzolo & Origin3io
Cava de’ Tirreni: swing e racconto con Angelo Mellone al locale “Il Moro”, un nuovo format dal Nord Italia.A Cava de’ Tirreni, Angelo Mellone e il suo quartetto portano lo swing al locale “Il Moro” dopo aver lanciato un nuovo format dal Nord Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gegè Telesforo con Jazz Radio a Cava De' Tirreni - Napoli Village - Quotidiano di; Cappuccio Collective Smooth, live al Moro con Roy Paci; Presntato oggi Crossroads 2026 - Jazz e altro in Emilia-Romagna; Salerno. Percorso unitario e condiviso di tutte le forze progressiste in vista delle prossime elezioni.
Bertinoro a tutto jazz Sul palco Gegè TelesforoOspite di punta il talentuoso e poliedrico artista, vincitore per 10 anni di fila del premio internazionale come miglior voce maschile Si preannuncia molto suggestiva l’estate di Bertinoro e, ... ilrestodelcarlino.it
Gegè Telesforo, tra etnica e jazz: Il nostro mix originale vi stupiràProfessione: jazz singer. Gegè Telesforo regala stasera all’edizione 2025 di JazzMi i suoi ultimi brividi, con un concerto al Mare Culturale Urbano con Daniela Spalletta e Christian Mascetta. Un mix ... ilgiorno.it