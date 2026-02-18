Jazz radio | Gegè Telesforo in concerto al Moro di Cava de’ Tirreni

Gegè Telesforo porta il suo talento al Moro di Cava de’ Tirreni perché il concerto fa parte della rassegna

A Cava de’ Tirreni appuntamento con la musica dal vivo e il progetto “Jazz Radio”. L’evento, inserito nel cartellone della rassegna "Febbraio in Jazz", si svolge presso il locale Il Moro nella serata di venerdì 20 febbraio, con inizio del concerto previsto alle ore 22:30. Protagonista della serata sarà Gegè Telesforo, vocalist, polistrumentista e conduttore radiofonico, che porta in scena un tributo dedicato al mondo della radio e alla musica jazz. Il progetto propone un repertorio che alterna standard jazz e arrangiamenti originali, caratterizzati dall'uso dell'improvvisazione e della tecnica vocale scat, fondendo ritmo e groove con influenze afroamericane.🔗 Leggi su Salernotoday.it

