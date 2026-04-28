gbim jazz experience | atmosfere ambient e sonorità elettroacustiche con il trio anodic breath giovedì 7 maggio a milano

Giovedì 7 maggio a Milano si terrà il terzo appuntamento del GBIM JAZZ Experience, un evento promosso da Gruppobea e Imola Ceramica. La serata vedrà il trio Anodic Breath esibirsi con atmosfere ambient e sonorità elettroacustiche, creando un sottofondo musicale in equilibrio tra innovazione e tradizione. L'iniziativa unisce il mondo del design e del jazz in un appuntamento culturale che mira a esplorare nuove espressioni artistiche.

MILANO - È in programma giovedì 7 maggio, a Milano, il terzo evento del format GBIM JAZZ Experience, il concept ideato e promosso da Gruppobea e Imola Ceramica nel quale il mondo del design e della musica jazz si fondono, dando vita ad un evento culturale che intende investigare nuove.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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