A Milano si tiene dal 12 marzo al 16 luglio GBIM JAZZ Experience, un evento che unisce musica, design e cultura d’impresa. Si tratta di un nuovo format che mette insieme diversi linguaggi per creare un’esperienza immersiva. La manifestazione si svolge in vari spazi della città, coinvolgendo artisti, professionisti e aziende in un percorso multidisciplinare.

GBIM JAZZ Experience prende forma dall’incontro tra la sinergia commerciale tra Imola Ceramica e Gruppobea e la visione artistica di Antonio Ribatti, organizzatore e animatore di rassegne musicali di rilievo nazionale (tra cui l’AHUM Milano Jazz Festival). È lui a curare la selezione delle formazioni protagoniste delle tre serate “in gara”, previste il 12 marzo, 9 aprile e 7 maggio. Il percorso culminerà poi nell’evento conclusivo del 16 luglio, con la premiazione della band vincitrice. I primi tre eventi si svolgeranno presso Pro.Space, lo spazio di Imola Ceramica dedicato ai professionisti in via Voghera 6, e saranno riservati a un pubblico selezionato di rappresentanti del mondo dell’architettura, del design e della cultura. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Musica, design e cultura d’impresa: a Milano debutta GBIM JAZZ Experience dal 12 marzo al 16 luglio

Musica jazz, dal 2 marzo al via le jam sessions all'Irish Pub a cura del ConservatorioSette gli appuntamenti in calendario nel progetto didattico realizzato in collaborazione con il Piacenza Jazz Club nell’ambito del Piacenza Jazz Fest...

‘Ferrara in jazz’, cultura dal vivo. Una missione che va oltre la musica"La nostra missione è anche trovare la sensibilità delle persone: far capire loro che andare a uno spettacolo, a un concerto di musica dal...

Approfondimenti e contenuti su Musica

Temi più discussi: Musica, design e cultura d’impresa: a Milano, dal 12 marzo al 16 luglio, è tempo di GBIM JAZZ Experience; Le Cannibale: clubbing ed elettronica al Fuorisalone; Cultura, design e sostenibilità, Sanlorenzo celebra 10 anni di impegno nell'arte; THE ORIGINALS Listening Bar: quando l’ascolto torna al centro della ritualità collettiva.

Design e musica, stagione da camera alla fondazione MorandiniDesign e musica si uniscono alla fondazione Morandini di Varese dove, nella struttura liberty di quella che era villa Zanotti, sono custodite le opere dello scultore designer e dove, dal 12 maggio, ... ansa.it

Musica e cultura, addio a Nembro ad Antonio NorisRisulta difficile anche per chi ha collaborato da vicino con lui enumerare tutti i progetti e le iniziative a cui Antonio Noris ha dato vita nei suoi lunghi anni di impegno per la comunità di Nembro, ... ecodibergamo.it

Sanremo, trionfa Sal Da Vinci. Una carriera lunga, attraversata da teatro, musica e pubblico popolare, tra cadute e ripartenze. Al Festival torna in gara con "Per sempre sì", portando all’Ariston una storia d’amore adulta e consapevole Rai TgR Liguria Festival d - facebook.com facebook

Eventi 1° marzo a Bologna e dintorni: Cristicchi racconta Francesco, musica barocca x.com