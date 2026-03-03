musica design e cultura d’impresa | a milano dal 12 marzo al 16 luglio è tempo di gbim jazz experience

A Milano, dal 12 marzo al 16 luglio, si svolge GBIM Jazz Experience, un evento promosso da Gruppobea e Imola Ceramica. La manifestazione combina musica jazz e design, creando un percorso culturale che esplora nuove esperienze sensoriali attraverso un format dedicato. L’iniziativa coinvolge artisti e professionisti del settore in un calendario di attività che unisce creatività e innovazione.

MILANO - Si chiama GBIM JAZZ Experience il concept ideato e promosso da Gruppobea e Imola Ceramica nel quale il mondo del design e della musica jazz si fondono, dando vita ad un evento culturale che intende investigare nuove architetture sensoriali all’insegna della creatività grazie a un format inedito che intreccia architettura, suoni contemporanei e cultura d’impresa. Quattro gli eventi in programma a Milano per la prima edizione di GBIM JAZZ Experience: i primi tre concerti della rassegna avranno luogo presso Pro.Space, lo spazio di Imola Ceramica dedicato ai professionisti, in via Voghera 6, e saranno riservati a un pubblico selezionato di rappresentanti del mondo dell’architettura, del design e della cultura, mentre l’evento conclusivo si svolgerà presso lo showroom del Gruppobea, in via Toffetti 31. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

