Gaza Masi M5S | Davanti a tale crisi umanitaria non restiamo in silenzio Firenze faccia la sua parte

In risposta alla grave crisi umanitaria che interessa la regione, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che non si può più rimanere in silenzio. Ha sottolineato l'importanza che anche le istituzioni locali, come quella di Firenze, assumano un ruolo attivo e responsabile per affrontare la situazione. La richiesta si rivolge a un coinvolgimento concreto da parte delle autorità locali, per contribuire alle misure necessarie.

“Di fronte a una crisi umanitaria di questa portata non è più possibile restare in silenzio. Anche le istituzioni locali devono fare la propria parte, con chiarezza e responsabilità”.Con queste parole il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio, Lorenzo Masi, annuncia la presentazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Gaza, parte la flotta umanitaria: rotta verso il Mediterraneo? Cosa sapere La flotta Global Sumud ha lasciato il porto di Augusta lunedì 27 aprile 2026. Leggi anche: Il mercato in crisi profonda: "Cento ambulanti hanno mollato. Ora il Comune faccia la sua parte" Aggiornamenti e dibattiti Gaza, Masi (M5S): Davanti a tale crisi umanitaria non restiamo in silenzio, Firenze faccia la sua parteL'atto, se approvato, impegna la giunta fiorentina a valutare forme di cooperazione umanitaria e a sollecitare il governo per assicurare corridoi umanitari ... firenzetoday.it L'Italia pronta sui militari a Gaza, sostegno da Pd e M5sSe l'Onu lo richiederà, l'Italia è pronta a partecipare con i suoi militari a una forza di stabilizzazione a Gaza. E in Parlamento le opposizioni, a partire da Pd e M5s, annunciano il sostegno ... ansa.it