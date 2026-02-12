Il mercato di San Decenzio sta attraversando una crisi pesante. Centinaia di ambulanti hanno già deciso di mollare, lasciando il settore in difficoltà. I rappresentanti degli ambulanti, tra cui Valerio Tamburini e Giovanni Rinaldi, denunciano un allarme crescente e chiedono al Comune di intervenire subito per evitare il collasso.

Il mercato settimanale al San Decenzio boccheggia. I problemi che ha esposto sul Carlino di ieri, parlando a titolo personale, Valerio Tamburini, veterano degli ambulanti pesaresi, sono completamente condivisi e confermati da Giovanni Rinaldi, ambulante, presidente di Confesercenti Anva. E’ stato Rinaldi, nel 2015, a siglare l’accordo con il sindaco Matteo Ricci secondo il quale l’amministrazione comunale, col fine di rilanciare il mercato settimanale, si impegnava con gli ambulanti per un investimento annuo di 20mila euro. "In qualità di presidente Anva Confesercenti condivido quanto espresso da Tamburini, persona stimata dai colleghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mercato in crisi profonda: "Cento ambulanti hanno mollato. Ora il Comune faccia la sua parte"

Approfondimenti su SanDecenzio Mercato

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Carla Di Biase ha annunciato che, grazie a un emendamento presentato dal capogruppo regionale Massimo Verrecchia, la Regione Abruzzo ha stanziato 300mila euro per il Teatro Marrucino.

I residenti di Parma sono scesi in strada questa mattina per chiedere più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rushing for the elevator, she ran into the CEO—Love at first sight!

Ultime notizie su SanDecenzio Mercato

Argomenti discussi: Il mercato in crisi profonda: Cento ambulanti hanno mollato. Ora il Comune faccia la sua parte; Aziende software, panico in Borsa per l’AI: perché è infondato (probabilmente); L’automotive locale fra crisi, produzione e mercato; Mercati settimanali messi in crisi da grande distribuzione e commercio online.

Vendite in calo nel 2025 Mercato ancora in crisiLe immatricolazioni sono scese del 2,1% rispetto al 2024: le vetture ibride full e mild le più richieste con una quota del 44,4%, l’anno prima erano a 40,2% ... corrieredellosport.it

Il mercato dell'arte nel 2025: tra crisi e rinascita. Dominano Klimt e New YorkL’artista austriaco ha occupato i primi tre posti della classifica, dominata dal ritratto di Elisabeth Lederer da 204 milioni di dollari. Con un fatturato di 7 miliardi Sotheby’s vince la sfida con ... milanofinanza.it

Inizia in flessione del venti e rotti per cento il 2026 del mercato dell'autobus italiano Certo, è solo il primo mese dell'anno, ma il segno "meno" è destinato a caratterizzare l'annata appena iniziata: il 30 giugno scadrà il Pnrr. Rispetto a gennaio 2025, a - facebook.com facebook

Il mercato non è nella mente di Muharemovic: "Felice della scelta Sassuolo, la rifarei cento volte" x.com