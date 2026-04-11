Senesi Juve si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino Gli aggiornamenti

La trattativa per il trasferimento del difensore argentino alla Juventus sembra complicarsi, con nuove informazioni che emergono in queste ore. Non sono più confermate le voci di un possibile accordo imminente, e gli aggiornamenti indicano ostacoli nella trattativa. La situazione attuale suggerisce che il difensore non sarà presto un giocatore della squadra bianconera, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito.

di Francesco Spagnolo Senesi Juve, il difensore non sembra essere destinato a vestire la maglia bianconera. La Premier, infatti, al momento è in pole position. I dettagli. Il calciomercato entra nel vivo e uno dei nomi più caldi per rinforzare il reparto arretrato dei top club europei è senza dubbio quello di Marcos Senesi. Il difensore argentino, protagonista di stagioni di alto livello in Premier League, è arrivato a un bivio fondamentale per la propria carriera. Secondo le informazioni di Moretto, il difensore sta per scegliere la sua prossima squadra. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Al momento, il calciatore gode di una stima smisurata nel calcio inglese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Senesi alla Juve, la richiesta del giocatore complica la trattativa? Le ultimissime sull’affare per il difensoredi Redazione JuventusNews24Senesi alla Juve, i bianconeri insistono per il centrale visto il contratto in scadenza. Senesi Juve, la risposta del giocatore alla prima offerta bianconera. Cosa filtra sull’arrivo del difensore argentinodi Redazione JuventusNews24Senesi Juve, la risposta dell’argentino alla prima offerta della società bianconera.