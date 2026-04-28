Gassino cane nel canale Cimena | l’elisoccorso per un pericolo ricorrente

A Gassino Torinese, domenica 26 aprile, un cane è caduto nel canale Cimena. Negli ultimi novanta giorni, altri due animali sono finiti in acqua nello stesso canale, portando i residenti a segnalare un problema ricorrente. La situazione ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per soccorrere l’animale in difficoltà. La presenza di più incidenti in un breve periodo ha sollevato preoccupazioni tra la comunità locale.

?? Cosa sapere Un cane cade nel canale Cimena a Gassino Torinese domenica 26 aprile. Tre animali finiti in acqua a Gassino negli ultimi novanta giorni allertano i residenti. Domenica 26 aprile un cane è scivolato nelle acque del canale Cimena a Gassino Torinese, all'altezza della nuova scuola di via Regione Fiore, costringendo i soccorsi a un intervento immediato nel pomeriggio. L'allarme, lanciato tempestivamente dai residenti della zona, ha mobilitato sul posto i Vigili del Fuoco e il personale .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gassino, cane nel canale Cimena: l’elisoccorso per un pericolo ricorrente Notizie correlate Pericolo nel verde: uomo travolto da un arbusto, volo con l’elisoccorso? Cosa sapere Un uomo di 40 anni viene travolto da un arbusto durante potature a San Giovanni Incarico. Tragedia a Pizzighettone: muore nel canale per salvare il cane? Cosa sapere Sergio Pizzamiglio muore sabato 25 aprile nel canale tra Pizzighettone e Cascina Nova. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Incidente al canale Cimena a Gassino Torinese: intervengono 118 e Vigili del Fuoco. Morto annegato per salvare il cane: il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a PizzighettoneMorto Sergio Pizzamiglio, aveva 54 anni: l’incidente fatale nella zona Tencara vicino alla Cascina Nova. Due ragazzi hanno tentato di soccorrerlo. L’animale affidato al canile di Cremona ... ilgiorno.it CANE CANALE Si tuffa per salvare il cane caduto nel canale, ma muore annegato. Lacrime per Sergio PizzamiglioUn gesto d’amore che si è trasformato in tragedia. Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 25 aprile dopo essersi tuffato in un ... statoquotidiano.it