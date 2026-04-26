Tragedia a Pizzighettone | muore nel canale per salvare il cane

Un uomo ha perso la vita sabato 25 aprile nel canale tra Pizzighettone e Cascina Nova. Secondo quanto riportato, l’uomo è deceduto mentre tentava di salvare il suo cane. La tragedia si è verificata in un tratto d’acqua della zona, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

? Cosa sapere Sergio Pizzamiglio muore sabato 25 aprile nel canale tra Pizzighettone e Cascina Nova.. Il salvataggio del cane evidenzia la pericolosità delle pareti in cemento del canale navigabile.. Il sabato 25 aprile, un uomo di 54 anni ha perso la vita nel canale navigabile tra la zona Tencara e Cascina Nova a Pizzighettone, lanciandosi nelle acque per proteggere il proprio cane. Sergio Pizzamiglio, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, si trovava lungo le sponde del corso d’acqua quando l’animale è scivolato in acqua. Il gesto è stato immediato: il cinquantatreenne si è tuffato per recuperare il compagno a quattro zambre. Un passante che camminava sull’argine ha la scena e ha tentato di dare l’allarme, gettandosi lui stesso nel canale per cercare di tirare su l’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Pizzighettone: muore nel canale per salvare il cane Notizie correlate Morto annegato per salvare il cane: il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a PizzighettonePizzighettone (Cremona) – Ha perso la vita salvando il suo cane finito nelle acque torbide del canale navigabile. Tragedia a Gargallo: l’imprenditrice muore nel bosco, il cane la vegliaUn malore improvviso ha strappato la vita a Verusca Antonioli, un’imprenditrice di Gargallo, mentre si trovava nel bosco per una passeggiata ieri... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Morto annegato per salvare il cane: il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a Pizzighettone; Morto annegato per salvare il cane | il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a Pizzighettone.