Pericolo nel verde | uomo travolto da un arbusto volo con l’elisoccorso

Un uomo di 40 anni è stato coinvolto in un incidente mentre stava effettuando lavori di potatura in un’area verde a San Giovanni Incarico. Durante l’intervento, è stato travolto da un arbusto, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso per il suo trasporto in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto e le condizioni del ferito non sono state rese note. La zona rimane sotto osservazione delle autorità competenti.

? Cosa sapere Un uomo di 40 anni viene travolto da un arbusto durante potature a San Giovanni Incarico.. Il ferito viene trasportato in elisoccorso presso un ospedale di Roma per lesioni riportate.. Un uomo di circa 40 anni è finito all’ospedale di Roma dopo essere stato travolto da un arbusto durante una potatura a San Giovanni Incarico, in una strada vicina al centro cittadino. Il brutto incidente si è verificato mentre il quarantenne stava lavorando alla cura delle piante nei pressi della zona centrale del comune. Durante l’attività di manutenzione, la vegetazione ha ceduto improvvisamente, colpendolo e causandogli lesioni che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo nel verde: uomo travolto da un arbusto, volo con l’elisoccorso Notizie correlate Pericolo in giardino: l’arbusto simile all’alloro che è velenosoUn arbusto dall’aspetto familiare ma dal rischio concreto richiede attenzione decide di inserirlo nei propri spazi verdi. Uomo in pericolo di vita trasferito da Pescara all'ospedale San Matteo di Pavia grazie a un volo dell'Aeronautica [FOTO]Un paziente in pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza dall'aeroporto d'Abruzzo a quello di Milano Linate grazie a un volo sanitario operato... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lupi alle porte della città, nuovo avvistamento in zona Ospedaletto. La Forestale: Nessun pericolo per l'uomo; Cade dal balcone del secondo piano: uomo resta ferito e finisce in ospedale; Squali capopiatto nel golfo di Napoli: lunghi fino a 5 metri ma non pericolosi per l’uomo; Dolzago, lite in casa finisce nel sangue: uomo accoltellato dalla compagna, arrestata. Giusto per fare chiarezza; La “FRODE SPORTIVA” è un reato di pericolo, il che significa che si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto diretto ad alterare la competizione (come condizionare le designazioni), a “PRESCINDERE dal RISULTATO FINA x.com La missione mira a sensibilizzare diportisti e comunità costiere sul pericolo sottovalutato degli oli e grassi alimentari esausti - facebook.com facebook