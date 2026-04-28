Gasperini o Ranieri? Carlo Verdone è netto! E sull' Italia al Mondiale

In occasione della presentazione della versione restaurata di Un sacco bello, Carlo Verdone interviene sui temi caldi legati alla Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Temi più discussi: Carlo Verdone: 'Sono amico di Ranieri ma stimo Gasperini. La Roma in Europa? Purchè non sia la Conference'; Verdone: Ranieri o Gasperini? Non capisco la lite, non mi espongo; Verdone: Mi dispiace per Ranieri, sono suo amico. Ma stimo anche Gasperini; Verdone: Ranieri? Dispiace. Roma, niente Conference: serve un finale da grande.

Calcio, Verdone: Ranieri o Gasperini? Non capisco la lite, non mi espongo(LaPresse) Se sto con Ranieri o con Gasperini? Sono amico di Ranieri e stimo Gasperini. Quindi non mi espongo, ma non capisco cosa sia successo ... stream24.ilsole24ore.com

Verdone: Mi dispiace per Ranieri, sono suo amico. Ma stimo anche GasperiniCarlo Verdone, noto tifoso giallorosso, come riporta l’AGI, è intervenuto a margine della presentazione al Cinema Barberini della versione restaurata di Un sacco bello. L’attore ha parlato dell’addi ... siamolaroma.it

Carlo Verdone e "Un sacco bello" 46 anni dopo: "A quel ragazzo direi che ha fatto una bella strada" ift.tt/1RakZfI x.com

Il debutto di Carlo Verdone torna in 150 sale il 27, 28 e 29 aprile in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, con RTI e Mediaset Infinity. Un film che nel 1980 ha cambiato il racconto della commedia italiana e che oggi riporta in sala una Roma perduta, fa facebook