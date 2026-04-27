Un attore e regista italiano ha commentato la situazione legata a un incendio, affermando di conoscere una delle persone coinvolte e definendola affidabile e seria. Ha aggiunto di non conoscere le cause che hanno portato al rogo, sottolineando il suo dispiacere per l’accaduto. Nel corso delle dichiarazioni, ha anche espresso la sua opinione su alcune figure del calcio, distinguendo tra amicizia e stima professionale.

AGI - "Mi è dispiaciuto. Lo conosco, è una persona molto perbene, molto affidabile, seria. Però non so gli elementi che hanno fatto scattare questo incendio". Così il regista e attore Carlo Verdone, a margine della presentazione al Cinema Barberini della versione restaurata di 'Un sacco bello', ha commentato l'addio di Claudio Ranieri dal ruolo di senior advisor della AS Roma, con il club giallorosso che ha scelto di puntare sul tecnico Gian Piero Gasperini. "Io sono amico di Ranieri, stimo Gasperini, quindi non mi espongo - ha aggiunto Verdone - poi devo dire la verità, non ho capito cosa è successo tra i due e quali siano veramente gli elementi del dissidio".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Carlo Verdone: "Sono amico di Ranieri ma stimo Gasperini. La Roma in Europa? Purchè non si...

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Un sacco bello, arriva al cinema la versione restaurata. Verdone: Io ci sarò; Comico e sad boy. Carlo Verdone e i maschi fragili di Un sacco bello; 'Un sacco bello' di Verdone torna in sala e parla ancora ai ragazzi; Mago Forest: Non mi sono mai sentito ridicolo. Fazio? Gli devo tanto, mi richiamò in tv quando la mia carriera sembrava finita.

la Repubblica. . "Un sacco bello", ancora al cinema. Il debutto di Carlo Verdone torna in 150 sale il 27, 28 e 29 aprile in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, con RTI e Mediaset Infinity. Un film che nel 1980 ha cambiato il racconto della commedia ital - facebook.com facebook