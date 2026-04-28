Gasolio ‘troppo infiammabile’ Sequestro e denuncia per frode

Nella giornata del 28 aprile 2026, a Grosseto, sono stati effettuati controlli della Guardia di finanza su un deposito di carburante. Durante le verifiche, è stato riscontrato che il gasolio presente era troppo infiammabile. Sono state sequestrate alcune quantità di prodotto e sono state avviate le procedure legali per una denuncia per frode. I controlli continueranno per verificare la conformità alle norme sui prezzi e sulle procedure di acquisto dei carburanti.

Grosseto, 28 aprile 2026 – Senza sosta i controlli della Guardia di finanza sulla corretta applicazione dei prezzi dei carburanti, ma anche sul rispetto delle procedure di acquisizione del carburante. Il piano d’azione volto al contrasto delle condotte speculative e delle sofisticazioni dei prodotti energetici avviato dal comando provinciale Grosseto e svolto attraverso una serie di mirati interventi ispettivi sul territorio della provincia, dopo quello dell’inizio del mese, ha portato a scoprire altre irregolarità. Nei giorni scorsi, infatti, i finanzieri della Tenenza di Castiglione della Pescaia hanno operato una verifica nei confronti di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gasolio ‘troppo infiammabile’. Sequestro e denuncia per frode Notizie correlate Frode sul gasolio e serre “fantasma”: scattano tre arresti. Sequestro da 120mila euroLECCE – Aziende agricole attive solo sulla carta, create ad arte per ottenere gasolio a tassazione agevolata da immettere illegalmente sul mercato... Gasolio “allungato” al distributore, per aggirare i rincari, sequestro e denuncia ad AbbiategrassoCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Una raccolta di contenuti Si parla di: Gasolio ‘troppo infiammabile’. Sequestro e denuncia per frode. Gasolio ‘troppo infiammabile’. Sequestro e denuncia per frodeI militari della Finanza di Castiglione della Pescaia in un distributore hanno scoperto carburante con un tasso percentuale inferiore del limite minimo. Sigilli anche a una cisterna ... lanazione.it Gasolio truccato con troppo zolfo a Roma: sequestrati 10mila litri di carburante non conformeOperazione della Guardia di Finanza nella Capitale: scoperto gasolio adulterato con livelli di zolfo oltre i limiti di legge. Possibili danni ai motori diesel, aumento dell’inquinamento e nuove verifi ... automoto.it