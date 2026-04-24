A Garlasco si apre una nuova fase nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, con il procuratore capo che ha annunciato l’intenzione di chiedere una revisione della condanna di Alberto Stasi. Quest’ultimo, incarcerato dal 2015, è stato condannato per il delitto della giovane fidanzata. La richiesta sarà presentata alla Corte d’Appello di Brescia, segnando un possibile passo verso una nuova valutazione del processo.

Fabio Napoleone è pronto a dare una svolta al caso del delitto di Garlasco. Il procuratore capo inoltrerà alla Corte d'Appello di Brescia la domanda di revisione della condanna di Alberto Stasi, in carcere dal 2015 per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. E, allo stesso tempo, chiederà il rinvio a giudizio per l'attuale indagato, Andrea Sempio. Intanto si attende l'informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e gli indizi e i riscontri accumulati da Arma e Gdf nel filone parallelo aperto a Brescia sulla presunta corruzione del magistrato in pensione Mario Venditti. Poi ci sono anche le risultanze scientifiche.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ora del terremoto: "Revisione per Stasi, Sempio a processo"

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