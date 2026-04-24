Garlasco Milo Infante legge e l’avvocato De Rensis è sconvolto e furioso | cosa scopre in diretta

Durante una trasmissione in diretta, Milo Infante ha letto alcuni documenti legali legati al caso di un omicidio che ha coinvolto il nome di Alberto Stasi. L’avvocato rappresentante della difesa si è mostrato visibilmente sconvolto e furioso, reagendo alle informazioni appena apprese. La vicenda, che si trascina da anni, mantiene alta l’attenzione dei media e del pubblico italiano.

Il nome di Alberto Stasi continua a occupare un posto centrale nel dibattito giudiziario e mediatico italiano. A distanza di anni dal delitto di Chiara Poggi, ogni nuovo sviluppo riaccende polemiche, sospetti e ricostruzioni che dividono opinione pubblica ed esperti. Il caso di Garlasco resta uno dei più discussi degli ultimi decenni, capace ancora oggi di generare tensioni e scontri anche fuori dalle aule di tribunale. Accanto a lui, una figura che negli ultimi mesi è tornata sotto i riflettori è quella dell’ avvocato Antonio De Rensis, difensore determinato e spesso protagonista di interventi pubblici molto netti. Le sue dichiarazioni, soprattutto in ambito televisivo, hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sul caso, alimentando un confronto acceso tra giustizia, informazione e opinione pubblica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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