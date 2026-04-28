Garlasco la versione del maresciallo Pennini sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri | Aveva arma in mano

Il maresciallo Pennini ha riferito che il pensionato Giovanni Ferri si sarebbe tolto la vita con un’arma in mano. L’episodio si è verificato in una località di Garlasco e resta uno dei casi ancora sotto indagine. Le autorità stanno cercando di ricostruire le circostanze dell’accaduto, senza per ora rivelare dettagli aggiuntivi o eventuali motivazioni. La vicenda è al centro di attenzione locale e prosegue con gli accertamenti delle forze dell’ordine.

A margine del delitto di Garlasco, i riflettori sono accesi anche su altre morti avvenute nella stessa zona, come quella del pensionato Giovanni Ferri. L’uomo, di 88 anni, fu trovato senza vita in via Mulino nel 2010 e il suo decesso fu classificato come suicidio. La moglie, però, nutre dei sospetti. Sulla vicenda è intervenuto pubblicamente il maresciallo Pennini. La versione di Pennini sul suicidio di Giovanni Ferri Il dubbio della moglie di Giovanni Ferri sulla strada Gli altri dubbi della moglie di Giovanni Ferri sul suicidio La versione di Pennini sul suicidio di Giovanni Ferri Intervistato da Mattino Cinque, il maresciallo Pennini ha fornito alcune precisazioni sulla morte di Giovanni Ferri: “Non sono intervenuto io in quella circostanza, lo hanno fatto i miei colleghi di Garlasco“.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, la versione del maresciallo Pennini sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri: "Aveva arma in mano" Notizie correlate Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010: "In casa non mancavano coltelli"I riflettori riaccesi sul delitto di Garlasco puntano anche su altre morti che hanno coinvolto la provincia del Pavese, sempre nel piccolo grande... Leggi anche: “Aveva l’arma in mano”. Garlasco e quel suicidio sospetto: il maresciallo parla a Mattino Cinque Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Delitto Garlasco, morti sospette, la vedova di Ferri rompe il silenzio: Mai visto il corpo; Giovanni Ferri potrebbe aver visto qualcosa a Garlasco: i dubbi mai chiariti e i suicidi sospetti attorno alla morte di Chiara Poggi; Garlasco i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010 | In casa non mancavano coltelli; Giovanni Ferri testimone chiave a Garlasco, ombre irrisolte e suicidi sospetti sul caso Chiara Poggi. Garlasco, il vicino di Sempio morto e le versioni discordanti che riaprono i dubbi sull’omicidioGarlasco, nuove ombre sulla morte del vicino e sul caso Stasi Nel dibattito odierno di Mattino Cinque, andato in onda martedì 28 aprile 2026, la con ... assodigitale.it La morte dell’ex meccanico Giovanni Ferri di Garlasco, la moglie: Non è suicidio, chiuse in fretta le indaginiGiovanni Ferri, 88 anni, era stato trovato morto il 22 novembre 2010 a Garlasco con la gola tagliata e i polsi recisi: le indagini si erano chiuse poco ... fanpage.it «Non hanno investigato, come se volessero chiudere tutto in fretta». La moglie di Giovanni Ferri torna a parlare della morte del marito, avvenuta il 22 novembre 2010 a Garlasco. Ferri, 88 anni, fu trovato senza vita in via Mulino: aveva profonde ferite alla gola e - facebook.com facebook #Garlasco, il giallo di Giovanni Ferri, parla il maresciallo Pennini: "Ferri aveva l'arma in mano" L'esclusiva ora a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com