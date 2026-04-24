Si avvicina la possibilità di una revisione del processo per Alberto Stasi, già condannato in modo definitivo per l’omicidio di Chiara Poggi. La procura generale ha dichiarato che la decisione non sarà facile né rapida. La vicenda giudiziaria si trova ora in una fase di valutazione, senza ancora una decisione definitiva, anche se si parla di una possibile richiesta di revisione.

MILANO – Si va verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Anche se Francesca Nanni, procuratrice generale di Milano, mette le mani avanti: “Non sarà uno studio né veloce, né facile”. La più alta magistrata inquirente del distretto di Milano ha incontrato venerdì per 45 minuti il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, assieme alla sua numero due, l’avvocato generale, Lucilla Tontodonati. Un incontro ufficiale – scollegato dalla questione relativa agli audio su presunti depistaggi o interferenze nelle indagini – cui si è preso l’accordo affinché i magistrati pavesi trasmettano...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi Garlasco: verso revisione processo per Stasi. Ma la Pg: “Scelta non facile, nè veloce”

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, vertice in procura su revisione processo Stasi. Il pg di Milano: “Non sarà veloce né facile”Si è concluso dopo 45 minuti l’incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni,...

Garlasco, «Per Stasi chiederemo la revisione del processo», il vertice la Procura di Pavia tra le procure. Il pg: «Non sarà nè facile, nè veloce»La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il movente; Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno.

Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carteIl confronto tra i due uffici giudiziari in un momento in cui la nuova inchiesta si avvicina ad un passaggio cruciale ... tg.la7.it

Delitto Garlasco, nuovi testimoni e scenari: Chiara Poggi vittima di un’esecuzione premeditata?Sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, emergono nuovi elementi che potrebbero rimettere in discussione ricostruzioni finora consolidate. Al centro dell’attenzione della Procura d ... ticinonotizie.it

"Ore 14 Sera: Speciale Garlasco". Una puntata speciale dedicata ai nuovi sviluppi del caso e agli ultimi elementi emersi oggi sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti starebbero valutando elementi che, per la Procura di Pavia, potrebbero escludere Alberto - facebook.com facebook