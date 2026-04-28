Garlasco dalla scarcerazione di Stasi alla custodia cautelare per Sempio fino all' assoluzione per entrambi | gli scenari

A Garlasco si sono susseguite diverse decisioni giudiziarie negli ultimi mesi, tra scarcerazioni, custodie cautelari e assoluzioni. Dopo la scarcerazione di un imputato, un altro è stato sottoposto a misura cautelare, mentre infine entrambi sono stati assolti. L'avvocato coinvolto ha commentato il procedimento giudiziario, affermando che il rinvio a giudizio si è verificato contestualmente al riesame della sentenza.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è al giro di boa: l’avviso di conclusione delle indagini è dietro l’angolo. In questo modo la Procura di Pavia scoprirà le carte della blindatissima inchiesta su Andrea Sempio per concorso in omicidio, dalla quale potrebbe derivare anche una richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi (i magistrati pavesi invieranno un’informativa alla Procura generale di Milano, che eventualmente potrà fare istanza alla Corte d’Appello: questo è l’iter). Si tratta di ipotesi, certo, ma gli scenari verso cui potrebbe snodarsi il destino dei protagonisti di Garlasco sono diversi. Vediamoli., Ragionando per...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, dalla scarcerazione di Stasi alla custodia cautelare per Sempio fino all'assoluzione per entrambi: gli scenari Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e StasiAtteso oggi un incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sull'indagine sul delitto di... Leggi anche: Delitto di Garlasco, fino a 6,5 milioni ad Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di assoluzione Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco in Tv, la coincidenza sul DNA alimenta i sospetti sulla regolarità del processo a Stasi. L'avvocato sentenzia: Il caso è chiuso; Garlasco, l’avvocato Steccanella: I destini giudiziari di Sempio e Stasi non sono per forza legati; Garlasco, la procuratrice Nanni: Non conosciamo i tempi, serve cautela. Gli elementi sul tavolo; Garlasco, parla l’avvocato Fabrizio Gallo: Indagini finite, si apre un nuovo scenario. Garlasco in Tv, la coincidenza sul DNA alimenta i sospetti sulla regolarità del processo a Stasi. L'avvocato sentenzia: Il caso è chiusoNella puntata di Mattino Cinque di lunedì 27 aprile 2026 si è parlato a lungo di Garlasco, diversi elementi spianano la strada verso la revisione per Stasi ... libero.it Garlasco, nuova pista dalle cartelle del PC di Chiara Poggi riapre interrogativi sul caso StasiMattino Cinque torna sul caso Garlasco e sulle nuove analisi informatiche Nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda mercoledì 22 aprile ... assodigitale.it Il “Farwest” di Garlasco: esposto sulle indagini tv. @stanzaselvaggia x.com “Il caso è chiuso”. Garlasco, l'avvocato a Mattino Cin..Altro... facebook