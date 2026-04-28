Le indagini sul delitto di Garlasco continuano a tenere banco, con l'attenzione rivolta anche al ruolo del procuratore di Pavia. Si parla di una possibile revisione del processo per Alberto Stasi e di un eventuale rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Le autorità stanno approfondendo alcuni aspetti legali e procedurali legati a questa vicenda.

Occhi puntati sul delitto di Garlasco con una possibile revisione del processo per Alberto Stasi e un possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Se ne parla a Mattino 5 dove l'inviato Emanuele Canta spiega le ultime novità. La revisione e il rinvio a giudizio viaggiano su "due binari paralleli che non si incontrano e che sembrano comunque non dover avere necessariamente lo stesso destino. Questo è importantissimo, Federica, perché si è fatto chiarezza, l'ha fatto appunto lo stesso procuratore generale, su quella che ribadiamo essere l'autonomia piena di Pavia", premette il giornalista. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47456273 E ancora:...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "cosa è venuto fuori su Andrea Sempio": il retroscena sul procuratore di Pavia

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