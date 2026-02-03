Non si capisce più se si indaga su Andrea Sempio o su Alberto Stasi | cosa stanno cercando sul delitto di Garlasco

Le indagini sul delitto di Garlasco sembrano aver perso la rotta. Mentre si avvicina la fine delle verifiche su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi, le consulenze di parte si concentrano ora su analisi che rafforzano la condanna di Alberto Stasi. La situazione diventa confusa, con gli investigatori che sembrano rincorrere prove che puntano in entrambe le direzioni.

Le consulenze di parte, quando manca poco alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio ovvero l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si stanno spostando su analisi che confermano la condanna ad Alberto Stasi. Dalla relazione sulla dinamica e quella sui pc della vittima e del condannato. Ecco cosa sta succedendo.

A Garlasco, il DNA mette in discussione le difese in tribunale, escludendo Alberto Stasi e sollevando nuovi dubbi su Andrea Sempio.

"La procura di Pavia sta indagando Andrea Sempio per omicidio, infatti da mesi stanno analizzando il pc di Chiara Poggi perchè è lì che ci può essere un movente." #Cavallaro #Garlasco #quartarepubblica - facebook.com facebook

Delitto Garlasco, Andrea Sempio: "Dopo Vigevano andai da nonna. Il mio interrogatorio Solo 2 pagine su 4 ore" x.com