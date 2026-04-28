Garlasco cosa c’è nell’esposto | le accuse a De Rensis e le storie sull’omicidio di gruppo di Chiara Poggi

Una giornalista ha depositato un esposto presso la procura di Milano riguardo a fatti accaduti nel comune di Garlasco. Nell’esposto vengono riportate accuse rivolte a una persona, coinvolta in un procedimento giudiziario, e si fanno riferimenti a presunti comportamenti collegati a un omicidio. La giornalista, nota per le sue inchieste, ha raccolto e trascritto dettagli relativi a questa vicenda, che coinvolge anche un presunto omicidio di gruppo.

Chiara Ingrosso, giornalista e inviata per Far West di Salvo Sottile, ha presentato un esposto alla procura di Milano su Garlasco. Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano oggi racconta cosa c’è nelle carte. Che puntano sull’avvocato Antonio De Rensis, ovvero il legale di Alberto Stasi. Secondo il racconto nell’ ottobre 2025 Ingrosso e De Rensis parlano alla mensa Rai delle varie piste sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Lui le consiglia di seguire la pista dei vestiti nel canale. Che secondo l’avvocata Bocellari (che difende Stasi) è priva di riscontri. L’esposto su Garlasco. Nell’esposto Ingrosso racconta: «FarWest aveva ascolti bassi, Salvo Sottile quindi instaura buoni rapporti con De Rensis e la linea editoriale inizia a cambiare.🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, il giallo della nuova impronta. Svolta sull'omicidio di Chiara Poggi - Storie italiane 2

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Non è solo un caso isolato. A Garlasco, mentre il delitto di Chiara Poggi , morta il 13 agosto 2007, è al centro della cronaca, riemergono anche altre morti archiviate come suicidi ma mai del tutto chiarite. Il punto di partenza è Giovanni Ferri, pensionato di 88 an - facebook.com facebook