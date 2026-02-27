L'avvocato De Rensis ha commentato l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, affermando che l'ipotesi di un omicidio avvenuto di notte è

L’ipotesi che Chiara Poggi possa essere stata uccisa di notte” è fantascienza“. Lo ha detto, parlando degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, l’avvocato penalista Antonio De Rensis. Il legale ha citato “risultanze ufficiali” come il rigor mortis, le rilevazioni dei medici e la temperatura corporea: tutti aspetti che lo portano a escludere in maniera totale e assoluta la possibilità che Chiara sia morta di notte. L'ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte Il contenuto gastrico nello stomaco di Chiara L'avvocato De Rensis e l'ipotesi che è "fantascienza" Il rigor mortis e la temperatura corporea L’ipotesi sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte Antonio De Rensis ha commentato a Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante, l’ultima ipotesi sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, perché l'ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte "è fantascienza" secondo De Rensis

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: giallo audio negati a Stasi. De Rensis: “Mai chiesti a Venditti”PAVIA – Spunta un nuovo giallo sulle intercettazioni di Andrea Sempio, negate ad Alberto Stasi, che ha scatenato il botta e risposta fra i legali del...

“Gesto sadico”. Garlasco, l’ultima ipotesi sull’omicidio di Chiara PoggiLa puntata del 30 dicembre di Zona Bianca, il talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, è tornata a riaccendere i riflettori...

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Garlasco, a che ora è morta Chiara Poggi? Nuove ipotesi sull’orario e arma del delitto; Garlasco, l’ipotesi della pluripresenza: Più persone nella casa di Chiara Poggi quella mattina; Garlasco in Tv, Chiara Poggi e l'ipotesi della morte avvenuta di notte. De Rensis: Mi travesto da astronauta; Garlasco, la consulenza Cattaneo non basta: l’ipotesi resta quella di un solo assassino, fine delle suggestioni alternative.

Garlasco, perché l'ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte è fantascienza secondo De RensisSull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco parla l'avocato De Rensis, che cita il rigor mortis e la temperatura corporea per smentire la morte di notte ... virgilio.it

Garlasco in Tv, Chiara Poggi e l'ipotesi della morte avvenuta di notte. De Rensis: Mi travesto da astronautaMattino Cinque il 26 febbrai si è concentrato sulla morte di Chiara Poggi, l'avvocato De Rensis non usa mezzi termini sulla teoria del decesso avvenuto di notte ... libero.it

La giornalista analizza perché l’omicidio di Chiara Poggi sia diventato molto più di una vicenda giudiziaria https://www.corrieredellacalabria.it/2026/02/27/con-giancarla-rondinelli- - facebook.com facebook