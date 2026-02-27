Garlasco perché l' ipotesi sull' omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte è fantascienza secondo De Rensis

L'avvocato De Rensis ha commentato l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, affermando che l'ipotesi di un omicidio avvenuto di notte è

L’ipotesi che Chiara Poggi possa essere stata uccisa di notte” è fantascienza“. Lo ha detto, parlando degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, l’avvocato penalista Antonio De Rensis. Il legale ha citato “risultanze ufficiali” come il rigor mortis, le rilevazioni dei medici e la temperatura corporea: tutti aspetti che lo portano a escludere in maniera totale e assoluta la possibilità che Chiara sia morta di notte. L'ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte Il contenuto gastrico nello stomaco di Chiara L'avvocato De Rensis e l'ipotesi che è "fantascienza" Il rigor mortis e la temperatura corporea L’ipotesi sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte Antonio De Rensis ha commentato a Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante, l’ultima ipotesi sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

