Garlasco Gennaro Cassese ammette l' errore dei carabinieri sul corpo di Chiara Poggi | È colpa dell' Arma

Gennaro Cassese riconosce che i carabinieri hanno sbagliato nelle prime fasi delle indagini sul caso di Chiara Poggi. La causa è il modo in cui sono stati gestiti i rilievi e le testimonianze iniziali. Cassese, coinvolto nelle indagini, afferma che l’Arma ha commesso errori che hanno influenzato il proseguimento del processo. Tra le criticità, ci sono stati ritardi e decisioni sbagliate nella raccolta degli elementi. Cassese si assume le responsabilità di questi errori, che hanno pesato sulla vicenda. La discussione si accende sulla gestione delle prime ore del caso.

Il 13 agosto 2007, tra i primi ad entrare nella villetta dei Poggi c’era Gennaro Cassese, con un ruolo investigativo di primo piano. Il Colonnello dei Carabinieri, dopo anni, parla di un errore dell’Arma sull’impronta persa sul corpo di Chiara Poggi, escludendo di fatto una svista del medico legale. Un delitto cruento Nel corso della puntata del 18 febbraio di Mattino Cinque si torna a parlare del delitto di Garlasco. Ospite in studio c’è Gennaro Cassese. Come già sottolineato in diversi salotti televisivi, si ricorda con il carabiniere Roberto Pennini quanto sia stato cruento l’omicidio della giovane. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Gennaro Cassese ammette l'errore dei carabinieri sul corpo di Chiara Poggi: "È colpa dell'Arma" Garlasco, l'impronta sul pigiama di Chiara Poggi e gli errori dei carabinieri: forse la firma dell'assassinoLe impronte di quattro dita trovate sul corpo di Chiara Poggi avrebbero potuto aiutare a risolvere il caso in tempi più rapidi. “Era sotto minaccia…”. Garlasco, shock sul ritrovamento del corpo di Chiara PoggiA Garlasco, il corpo di Chiara Poggi è stato ritrovato, riaccendendo il caso che da quasi vent’anni tiene banco in Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Delitto di Garlasco, i carabinieri che entrarono nella villetta: Quantità di sangue impressionanteA Mattino Cinque Roberto Pennini e Gennaro Cassese: Crudeltà violenta della persona che le si è avventato addosso ... tgcom24.mediaset.it Garlasco in TV, parlano i Carabinieri presenti sulla scena del delitto: Stasi non aveva graffi, Abbiamo sbagliato noiTra ricostruzioni tecniche, ricordi e chiarimenti attesi da anni, Mattino Cinque entra nel vivo del caso Garlasco con le ricostruzioni di chi per primo entrò in casa. libero.it #Garlasco: il Colonello Cassese parla dell'errore commesso con il pc di Stasi #Mattino5 x.com Roberto Calderoli. . Con l’intervento del Professor Sabino Cassese, si è concluso il ciclo di audizioni per il disegno di legge di delega al Governo per la determinazione dei Lep. Tra le tante qualità del Professor Cassese c’è senza dubbio la chiarezza, intesa c facebook