In Gallura, tra il 2019 e il 2022, si è registrato un aumento del numero di laureati, con un incremento significativo anche ad Alà dei Sardi. I dati indicano che i laureati hanno un tasso di occupazione dell’84,7%, superiore rispetto ad altre categorie di lavoratori. La crescita dei laureati si riflette anche nelle statistiche regionali, confermando un trend positivo negli studi superiori nella zona.

? Cosa sapere In Gallura crescono i laureati tra il 2019 e il 2022 con incrementi ad Alà dei Sardi.. L'istruzione protegge dalla disoccupazione con tassi di occupazione dell'84,7% per i laureati.. Tra i vicoli di Olbia e le strade che portano verso l’interno della Gallura, il numero di persone con un titolo accademico o un diploma sta mostrando una crescita timida ma costante, nonostante l’Italia resti ancora distante dai livelli di istruzione delle nazioni dell’Europa occidentale. Il divario tra chi ha studiato e chi no rimane un tema centrale nelle conversazioni dei bar e delle piazze sarde. Secondo gli ultimi dati analizzati da Openpolis,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gallura: cresce il numero di laureati, lo studio è scudo contro il lavoro

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