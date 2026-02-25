Nel Lazio cresce lo smart working tra i laureati | lavora da remoto il 38,4% Roma al 42%

Roma, 25 febbraio 2026 – Il lavoro da remoto non è distribuito in modo uniforme: segue, con sorprendente regolarità, il livello di istruzione. Lo certifica l’Istat nelle statistiche sul tema legate al Censimento 2023: a titoli di studio più alti corrisponde una maggiore probabilità di aver lavorato da remoto almeno qualche giorno nelle quattro settimane precedenti la rilevazione. In media, in Italia, la quota è 13,8%; tra chi possiede un titolo di studio elevato sale al 29%, mentre scende al 3,3% tra chi ha al massimo la licenza media (10,9% tra i diplomati). Dentro questo quadro nazionale, il Lazio spicca in modo netto: tra i lavoratori con titolo terziario che svolgono parte dell’attività a distanza si arriva al 38,4%, un valore che colloca la regione ai vertici insieme alla Lombardia (39,4%). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

