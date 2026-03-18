Toscana cala il numero di giovani senza studio né lavoro

In Toscana, il numero di giovani che né studiano né lavorano è in calo, anche se il fenomeno rimane significativo per il mercato del lavoro e le politiche dedicate ai giovani. I dati indicano una tendenza alla diminuzione, ma la problematica continua a coinvolgere una parte rilevante della popolazione giovanile. La situazione attuale evidenzia come questa realtà rimanga un tema importante da monitorare.

FIRENZE – In Toscana diminuisce il numero di ragazzi che non studiano e non lavorano, ma il fenomeno continua a rappresentare una questione rilevante per il mercato del lavoro e per le politiche giovanili. È quanto emerge da uno studio dell’ Irpet – Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, presentato a Firenze nel corso di un convegno dedicato alle politiche per l’occupazione giovanile. Secondo i dati elaborati su informazioni Istat e Regione Toscana, la quota di ragazzi tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione è passata dal 22% registrato nel 2015 al 13% nel 2024. Un calo significativo che colloca la regione su livelli migliori rispetto alla media nazionale, che si attesta attorno al 18%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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