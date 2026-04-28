Galatasaray-Fenerbahce Guendouzi litiga con un bambino ma lui lo zittisce

Durante il derby tra Galatasaray e Fenerbahce, un episodio ha attirato l'attenzione: il centrocampista del Fenerbahce ha avuto un confronto con un bambino presente allo stadio, che lo ha zittito. La partita si è conclusa con una vittoria per 3-0 del Galatasaray, che ha consolidato il suo primato in classifica, mentre il Fenerbahce ha visto complicarsi le possibilità di vincere il campionato.

Il Fenerbahce rischia di dire definitivamente addio al sogno di vincere il titolo in Turchia, dopo aver perso 3-0 lo scontro diretto contro il Galatasaray, sempre più primo in classifica. Pochi istanti prima del fischio d'inizio, Matteo Guendouzi è stato protagonista di un curioso siparietto con un ragazzino.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galatasaray-Fenerbahce, Guendouzi litiga con un bambino ma lui lo zittisce Notizie correlate Il Fenerbahce segna, Guendouzi esulta: l’ex Lazio colpito da una bottiglia alla testa, crolla a terraL'ex Lazio Matteo Guendouzi è stato protagonista suo malgrado di un gesto antisportivo durante Kocaelispor-Fenerbahce, colpito alla testa da una... Leggi anche: Paradosso Lukaku: litiga col Napoli e rischia di restare fuori rosa, ma i tifosi sono con lui Aggiornamenti e dibattiti Il Galatasaray degli ex italiani affonda il Fenerbahce: tre goal, dieci ammoniti, un espulso e un rigore sbagliato. Osimhen vicino al titoloNella domenica di calcio europeo un dei big match si è giocato in Turchia, dove nella 31a giornata della Super Lig si sono affrontate prima contro seconda: Galatasaray-Fenerbahce, l'eterna sfida che s ... calciomercato.com Com'è andato l'esordio di Guendouzi con il Fenerbahce: subito in gol nel big match con il GalatasarayE' bastata una manciata di minuti a Matteo Guendouzi per presentarsi ai tifosi del Fenerbahce: prende palla fuori area, controllo di destro e rasoterra preciso indirizzato sul primo palo; il portiere ... calciomercato.com