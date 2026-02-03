Il Fenerbahce segna Guendouzi esulta | l'ex Lazio colpito da una bottiglia alla testa crolla a terra

Durante il match tra Kocaelispor e Fenerbahçe, Matteo Guendouzi è stato colpito alla testa da una bottiglia d'acqua lanciata dagli spalti. L’ex Lazio è crollato a terra dopo il colpo, mentre i tifosi del Fenerbahçe festeggiavano un gol segnato dal loro team. La scena ha suscitato molta tensione tra le due tifoserie, e l’arbitro ha subito interrotto il gioco per soccorrere il giocatore francese.

L'ex Lazio Matteo Guendouzi è stato protagonista suo malgrado di un gesto antisportivo durante Kocaelispor-Fenerbahce, colpito alla testa da una bottiglia d'acqua scagliata dagli spalti. Momenti di caos, causati anche da Skriniar, immortalato in gesti provocatori e volgari verso i tifosi avversari.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Guendouzi Lazio Guendouzi verso il Fenerbahce, Taylor in arrivo alla Lazio Matteo Guendouzi si avvicina al trasferimento al Fenerbahçe, segnando un possibile cambio di squadra per il centrocampista francese. Lite tra adolescenti in centro, 15enne colpito in testa con una bottiglia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Guendouzi Lazio Il debutto perfetto di Guendouzi al Fenerbahçe: segna e vince la Supercoppa contro il GalatasarayMatteo Guendouzi non poteva immaginare una presentazione migliore con la maglia del Fenerbahçe e la sua prima partita in Turchia sembra la trama di un film: il giocatore francese ha lasciato la Lazio ... fanpage.it Com'è andato l'esordio di Guendouzi con il Fenerbahce: subito in gol nel big match con il GalatasarayE' bastata una manciata di minuti a Matteo Guendouzi per presentarsi ai tifosi del Fenerbahce: prende palla fuori area, controllo di destro e rasoterra preciso indirizzato sul primo palo; il portiere ... calciomercato.com En-Nesyri in panchina con il Fenerbahce: il segnale per la Juventus, cosa succede - facebook.com facebook #Lookman al #Fenerbahce Ecco cosa sta succedendo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.