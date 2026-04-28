Gabriel Sara nel mirino del Napoli per il centrocampo

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare il settore di centrocampo e tra i nomi sulla lista c’è anche Gabriel Sara. La società sta monitorando la situazione del giocatore, senza ancora aver preso decisioni ufficiali. Non ci sono state comunicazioni ufficiali né accordi già definiti con l’agente o il club di appartenenza. La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Tra i nomi finiti sul taccuino del Napoli per il centrocampo c’è anche Gabriel Sara. Il brasiliano del Galatasaray viene seguito con attenzione in vista della prossima stagione, dentro un reparto che potrebbe cambiare molto nei prossimi mesi. A rilanciare l’indiscrezione è Ekrem Konur. Il profilo piace perché offre qualità già pronte, più che semplice prospettiva. Gabriel Sara ha esperienza, conosce contesti competitivi e può garantire diverse soluzioni nella stessa zona di campo. Un aspetto che il Napoli considera importante in una fase in cui la mediana potrebbe essere ritoccata in modo profondo. Sul giocatore, però, non ci sarebbe soltanto il club azzurro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gabriel Sara nel mirino del Napoli per il centrocampo Mercato NapoliScout in Turchia! 22 Milioni! Il Napoli è Avanti! Notizie correlate Leggi anche: Casemiro nel mirino del Napoli: idea per il centrocampo Joao Gomes nel mirino del Napoli per il centrocampoIl Napoli continua a muoversi in vista della prossima stagione e tra i profili seguiti per il centrocampo c’è anche Joao Gomes. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Milan, Tiago Gabriel nel mirino: le ultime; Quanto vale Tiago Gabriel, nel mirino di Milan e Juventus per l'estate; Milan, da Thiago Silva a Tiago Gabriel: il difensore del futuro è l’ultimo gioiello di Corvino; Napoli, Gabriel Sara nel mirino per rifare il centrocampo. Napoli, Gabriel Sara nel mirino per rifare il centrocampoIl Napoli segue Gabriel Sara del Galatasaray: il brasiliano è tra gli obiettivi per rinnovare e ringiovanire il centrocampo. europacalcio.it Nuovo nome per il centrocampo, dalla Turchia: Napoli su Gabriel Sara del GalaNapoli su Gabriel Sara del Galatasaray: il brasiliano piace per esperienza europea e versatilità, ma su di lui ci sono anche Manchester United e Aston Villa ... tuttonapoli.net Il Napoli sta lavorando su diversi profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La new entry sul taccuino di Manna porta il nome di Gabriel Sara del Galatasaray, trequartista della compagine turca, seguito anche da diversi club inglesi per la facebook