Il Napoli sta seguendo diversi profili di centrocampisti in vista della prossima stagione e tra questi si trova anche il nome di Joao Gomes. La società ha monitorato l’attuale situazione del calciatore e sta valutando eventuali mosse di mercato. Non ci sono ancora accordi ufficiali o conferme riguardo a un trasferimento, ma il nome di Gomes rimane tra quelli seguiti attentamente dalla dirigenza partenopea.

Il Napoli continua a muoversi in vista della prossima stagione e tra i profili seguiti per il centrocampo c’è anche Joao Gomes. Il brasiliano viene considerato un nome credibile per aggiungere forza, corsa e versatilità in mezzo al campo. È questo il quadro tracciato da La Gazzetta dello Sport. L’idea del club è chiara. Cercare un giocatore capace di dare impatto subito, ma anche di adattarsi a più soluzioni tattiche. In questo senso, Gomes viene ritenuto un profilo molto interessante per caratteristiche e margini. Il quotidiano lo descrive così: “Per Joao Gomes è tempo di organizzare il trasloco: ha adesso anche un valore di mercato più accessibile.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Joao Gomes nel mirino del Napoli per il centrocampo

Mercato Napoli Schira Sgancia la Bomba! Manna Prova a Chiudere!

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Joao Gomes e Mittelstadt nel mirino: il piano di Manna per svecchiare la rosa

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Napoli, scatto per Joao Gomes: il Wolverhampton è retrocesso; Calciomercato Napoli, si fa ghiotta l'occasione Joao Gomes: il Wolverhampton è ufficialmente retrocesso; Napoli, Zambo Anguissa e Lobotka via a fine stagione? Nel mirino Joao Gomes e Richard Rios; Gazzetta dello Sport: Napoli, rivoluzione a centrocampo: Gomes e Atta nel mirino.

Atta nel mirino del Napoli: osservatori azzurri l'hanno seguito da vicino! La valutazione dell'Udinese e l'intreccio di mercato con LuccaCalciomercato Napoli - Non solo Joao Gomes del Wolverhampton. Qualora gli azzurri dovessero dire addio ad uno dei veterani del centrocampo la rosa verrebbe rinforzata con più uomini. L'obiettivo della ... msn.com

Napoli, scatto per Joao Gomes: il Wolverhampton è retrocessoIl Napoli lo aveva messo nel mirino già a gennaio, ora è pronto a scattare per un affare a prezzo di saldo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri accel ... fantacalcio.it

Joao Gomes può essere il nome giusto per rinforzare il centrocampo del Napoli - facebook.com facebook

#Marchetti: " #Napoli su #Rios e #JoaoGomes, piacciono anche due calciatori della #Lazio" x.com