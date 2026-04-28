Una "vecchia idea per un'associazione o una fondazione, poi archiviata" secondo l'entourage dell'attuale sindaco di Genova. Tuttavia, secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia, l'idea potrebbe tornare in auge e questa volta assumere contorni diversi Il 3 gennaio 2023 Silvia Salis registrò.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Futuro Democratico", il marchio di Silvia Salis registrato nel 2023, ipotesi discesa in campo da indipendente - RUMORS

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