Il grande tennis torna a Napoli Dal 22 marzo via al torneo Atp Villari | Offerta di alto livello

Il torneo Atp 125 si svolge a Napoli dal 22 marzo, dopo che il Tennis Club Napoli ha annunciato che ospiterà l’evento. Giovanni Villari, presidente del club, ha confermato che l’organizzazione ha messo in campo un’offerta di alto livello, con giocatori di livello mondiale pronti a sfidarsi. La città torna così protagonista nel circuito internazionale, attirando appassionati e sportivi da tutta Italia.

Napoli si riprende la scena del tennis internazionale. Dal 22 al 29 marzo il Tennis Club Napoli ospiterà una nuova edizione della Napoli Cup, torneo Atp 125 che riporta la città nel calendario mondiale. Presentata oggi l'edizione 2026, con la conferma del ritorno di Stan Wawrinka, già protagonista nel 2025 e di nuovo ai nastri di partenza della Guerri Napoli Tennis Cup. A sottolineare il peso dell'evento è il presidente del circolo partenopeo, Riccardo Villari: "Nell'ultima settimana di marzo il Tennis Club Napoli tornerà protagonista nel calendario mondiale Atp. Il dato più rilevante è che Napoli è ormai stabilmente e costantemente nel circuito internazionale da anni.