Furto in una sala scommesse | banda del flex in azione

Da salernotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Mercato San Severino stanno indagando su un furto avvenuto alcuni giorni fa in una sala scommesse situata tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino. Secondo quanto riferito, la banda del flex sarebbe responsabile dell’episodio. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire le modalità dell’evento. La questura non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli sull’indagine in corso.

I carabinieri di Mercato San Severno stanno indagando su un furto commesso in un punto scommesse, diversi giorni fa, ubicato tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino.Il colpoAd agire la oramai nota “banda del flex”, che in pochi secondi ha sventrato la saracinesca del locale, per poi fare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Mercato San Severino, la banda del flex colpisce un centro scommesse

Video Mercato San Severino, la banda del flex colpisce un centro scommesse

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