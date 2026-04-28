Furto in una sala scommesse | banda del flex in azione

I carabinieri di Mercato San Severino stanno indagando su un furto avvenuto alcuni giorni fa in una sala scommesse situata tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino. Secondo quanto riferito, la banda del flex sarebbe responsabile dell’episodio. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire le modalità dell’evento. La questura non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli sull’indagine in corso.

I carabinieri di Mercato San Severno stanno indagando su un furto commesso in un punto scommesse, diversi giorni fa, ubicato tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino.Il colpoAd agire la oramai nota “banda del flex”, che in pochi secondi ha sventrato la saracinesca del locale, per poi fare.🔗 Leggi su Salernotoday.it Mercato San Severino, la banda del flex colpisce un centro scommesse Notizie correlate Solofra, furto alla sala scommesse: denunciate 5 personeI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori... Montoro, furto in sala scommesse: cinque denunciati dai CarabinieriIndagini durate due anni portano all’identificazione dei responsabili del colpo del 2023 a Montoro Irpino Il furto nella notte di dicembre 2023 I... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Furti itineranti e rapine lampo: colpite scuole, market ed auto in sosta. 10 arresti della Polizia di Stato - Polizia di Stato; Furto in una sala scommesse, banda del flex in azione; Allacci abusivi a Roma Nord: scoperti furbetti della luce, danni per oltre 16mila euro; Furto nel camerino di Travaglio al D’Annunzio: Un fatto non attribuibile al teatro. Furto ai danni di una sala slot: i due ladri confessano e ottengono i domiciliariCOPERTINO (Lecce) - Hanno ottenuto i domiciliari Nicolò Nestola e Domenico Tulipano, rispettivamente di 22 e 26 anni, entrambi residenti a Copertino, finiti ... corrieresalentino.it Primo piano | “Nessuno ha aiutato mia madre”: il racconto di un furto al supermercato - facebook.com facebook Cagliari, tentato furto su un’auto in sosta: 57enne nei guai x.com