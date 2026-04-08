Montoro furto in sala scommesse | cinque denunciati dai Carabinieri

Dopo due anni di indagini, i Carabinieri hanno identificato e denunciato cinque persone responsabili di un furto avvenuto nel 2023 in una sala scommesse a Montoro Irpino. Le indagini hanno portato all’accertamento dei fatti e alla localizzazione dei soggetti coinvolti. Le autorità hanno predisposto le misure legali necessarie contro i denunciati.

Indagini durate due anni portano all’identificazione dei responsabili del colpo del 2023 a Montoro Irpino. Il furto nella notte di dicembre 2023. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno concluso una complessa attività investigativa identificando e denunciando cinque persone ritenute responsabili del furto avvenuto tra la notte del 14 e 15 dicembre 2023 ai danni di una sala scommesse di Montoro Irpino. Quella notte, i malviventi avevano tagliato la saracinesca del locale per introdursi all’interno, asportando un cambiamonete con circa 5.000 euro, 700 euro in contanti e gratta e vinci per un valore stimato di 2.000 euro. La denuncia e l’avvio delle indagini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montoro, furto in sala scommesse: cinque denunciati dai Carabinieri Furto alla sala scommesse: cinque denunciati dopo le indaginiTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di una complessa attività d’indagine, hanno identificato e deferito... Solofra, furto alla sala scommesse: denunciate 5 personeI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori... Furto in sala scommesse a Montoro: identificati cinque responsabili dopo due anni di indaginiSi è conclusa con l’identificazione e la denuncia di cinque persone l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra in merito a un furto avvenuto nel dicembre 2023 ai dann ... irpiniaoggi.it Solofra (AV): Furto alla sala scommesseI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori del furto avvenuto ai danni di una sala scommesse nel ... irpinia24.it