Solofra furto alla sala scommesse | denunciate 5 persone

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno concluso un’indagine riguardante un furto avvenuto nel dicembre 2023 in una sala scommesse situata a Montoro Irpino. Durante le attività investigative, sono state identificate e denunciate cinque persone, tutte in stato di libertà. La vicenda riguarda un episodio di furto che ha coinvolto il locale, ma non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla dinamica o sui mezzi utilizzati.

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori del furto avvenuto ai danni di una sala scommesse nel dicembre 2023 a Montoro Irpino. Tra la notte del 14 e 15 dicembre 2023, ignoti malfattori dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Furto alla sala scommesse: cinque denunciati dopo le indaginiTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di una complessa attività d’indagine, hanno identificato e deferito... Sventato il furto di una barca alla Cala: tre persone denunciateI fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 23 gennaio, quando un ente no-profit ha segnalato alla guardia costiera il furto, in atto, di... Si parla di: Acqua rubata al vicino, il Tribunale derubrica il reato: condanna minima per 70enne irpino. Solofra, furto alla sala scommesse: Carabinieri denunciano 5 personeI Carabinieri della Compagnia di Solofra, al termine di complessa attività d’indagine hanno identificato e deferito in stato di libertà gli autori del furto avvenuto ai danni di una sala scommesse nel ... irpinianews.it Furto in sala scommesse a Montoro: identificati cinque responsabili dopo due anni di indaginiSi è conclusa con l’identificazione e la denuncia di cinque persone l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra in merito a un furto avvenuto nel dicembre 2023 ai dann ... irpiniaoggi.it