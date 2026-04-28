Furto in negozio di lusso a Pietrasanta | in manette tre uomini mascherati

Nella giornata del 28 aprile 2026, nel centro di Pietrasanta, tre uomini mascherati sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare in un negozio di borse di lusso. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al blocco dei sospetti e al recupero della merce trafugata. La vicenda si è conclusa con la consegna degli uomini alle autorità e il ritorno alla normalità nel quartiere.

Pietrasanta, 28 aprile 2026 - Furto in un negozio di borse di lusso nel centro di Pietrasanta, tre giovani sono stati individuati e bloccati al termine di un intervento tempestivo e di un’efficace azione coordinata tra le forze dell’ordine, con l’intera refurtiva recuperata. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino serbo del 1995, r itenuto responsabile di furto aggravato in concorso, mentre altri due soggetti, classi 1998 e 2001 e anch’essi di nazionalità serba, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica 26 aprile, intorno alle 2.45, quando alla centrale operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Forte dei Marmi è arrivata, tramite Nue 112, una segnalazione di furto in atto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto in negozio di lusso a Pietrasanta: in manette tre uomini mascherati Notizie correlate Furto da 250mila euro di cofani di lusso a Mantello: arrestati due uominiColpo nella notte a Mantello, in bassa Valtellina, dove i carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno arrestato in flagranza due uomini, di 49 e... Leggi anche: Adescano uomini tramite un'app e poi li rapinano: tre in manette Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sventato furto in un negozio di abbigliamento del CremonaPo; Ennesimo furto in un negozio di viale della Resurrezione, ma stavolta sbuca la polizia: un arresto; ? Entra in un negozio, indossa i vestiti appena rubati e cerca di scappare - BresciaToday; Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notte. Allarme furti a Ortola: raid dei ladri al negozio di frutta e verduraFurto con scasso nel negozio Un mondo di frutta di Pier Luigi Basteri in via Foce, nella frazione di Ortola, prima periferia di Massa. Ormai tutti, o quasi tutti, gli esercizi commerciali che si af ... lanazione.it Furto nel negozio di lusso, intervento lampo della polizia: recuperata merce per 300mila euro e presi i ladriArrivati in Versilia con un’autovettura di grossa cilindrata e targa estera, alloggiavano in un affittacamere vicino al luogo del colpo ... luccaindiretta.it Era coinvolto nell’inchiesta Goldifinger sul furto da 15 milioni di euro nel caveau delle cassette di sicurezza dell’allora Banco di Napoli di piazza Puglia - facebook.com facebook