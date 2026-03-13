Adescano uomini tramite un' app e poi li rapinano | tre in manette

Tre persone sono state arrestate per aver adescato uomini tramite un’app, portandoli in auto e successivamente rapinandoli. Durante l’operazione, uno dei sospetti si nascondeva nel bagagliaio dell’auto mentre un complice si fingeva in atteggiamento intimo con la vittima. Al momento giusto, i sospetti emergevano e reagivano con violenza.

I tre sono accusati di nove episodi tra rapine e violenze omofobe. I complici uscivano dal bagagliaio per aggredire i malcapitati dopo l'appuntamento. Il capo vive a Perugia Si nascondevano nel bagagliaio dell’auto, mentre il complice fingeva di appartarsi con la vittima. Poi saltavano fuori e scattava la violenza. Con questo modus operandi una banda di tre giovani, due italiani di 22 anni e un cittadino rumeno di 23, ha seminato il terrore nella Capitale tra febbraio e marzo del 2023. I loro bersagli erano uomini, scelti e adescati tramite un’app proprio in ragione della loro vulnerabilità legata all'orientamento sessuale. Nove... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Tre giovani sono finiti in carcere per violenze sessuali omofobe, rapine ed estorsioni.

