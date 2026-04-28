Tre cittadini serbi sono stati arrestati a Pietrasanta con un bottino di borse valutato circa 300 mila euro. La polizia ha rinvenuto la refurtiva, composta principalmente da borse di lusso, nascosta nel giardino di una scuola a Forte dei Marmi. L’operazione segue un furto avvenuto nel centro della città, che ha coinvolto anche altri mezzi di trasporto. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari.

? Cosa sapere Tre cittadini serbi arrestati per furto di borse da 300mila euro a Pietrasanta.. Polizia recupera il bottino nascosto nel giardino di una scuola a Forte dei Marmi.. Tre cittadini serbi sono stati arrestati e fermati dalle forze dell’ordine dopo un colpo pianificato con precisione chirurgica in una boutique di lusso a Pietrasanta, avvenuto nella notte di domenica 26 aprile, che ha portato al recupero di borse da collezione per un valore di 300mila euro. L’azione criminale è stata segnalata alle 2:45 del mattino tramite una chiamata al numero di emergenza 112, quando la Centrale operativa del commissariato di Forte dei Marmi è stata allertata su un gruppo di individui mascherati con visi bianchi e vestiti di nero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di lusso a Pietrasanta: 300mila euro in borse e bottino in una scuola

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