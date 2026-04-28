Furto di lusso a Pietrasanta | 300mila euro in borse e bottino in una scuola

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre cittadini serbi sono stati arrestati a Pietrasanta con un bottino di borse valutato circa 300 mila euro. La polizia ha rinvenuto la refurtiva, composta principalmente da borse di lusso, nascosta nel giardino di una scuola a Forte dei Marmi. L’operazione segue un furto avvenuto nel centro della città, che ha coinvolto anche altri mezzi di trasporto. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari.

? Cosa sapere Tre cittadini serbi arrestati per furto di borse da 300mila euro a Pietrasanta.. Polizia recupera il bottino nascosto nel giardino di una scuola a Forte dei Marmi.. Tre cittadini serbi sono stati arrestati e fermati dalle forze dell’ordine dopo un colpo pianificato con precisione chirurgica in una boutique di lusso a Pietrasanta, avvenuto nella notte di domenica 26 aprile, che ha portato al recupero di borse da collezione per un valore di 300mila euro. L’azione criminale è stata segnalata alle 2:45 del mattino tramite una chiamata al numero di emergenza 112, quando la Centrale operativa del commissariato di Forte dei Marmi è stata allertata su un gruppo di individui mascherati con visi bianchi e vestiti di nero.🔗 Leggi su Ameve.eu

furto di lusso a pietrasanta 300mila euro in borse e bottino in una scuola
© Ameve.eu - Furto di lusso a Pietrasanta: 300mila euro in borse e bottino in una scuola

Notizie correlate

Leggi anche: Furto in una gioielleria a Ravenna: i ladri portano via oro, diamanti e contanti. Bottino da 300mila euro

Furto in abitazione: spariscono borse, gioielli e accessori…un bottino da oltre 20mila euroSi sono intrufolati in casa altrui per rubare borse, gioielli, occhiali e denaro contante: un bottino dal valore economico stimato tra i 20 e i 30...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Furto di cofani per auto di lusso. Due arresti, ma altri due ricercati; Furto da 250mila euro di cofani di lusso a Mantello: arrestati due uomini; Il magazzino del lusso nel B&b: arrestato ladro del Quadrilatero con 65mila euro di vestiti; Auto di lusso nel mirino dei giovani criminali: quasi un furto al giorno.

furto di furto di lusso aFurto nel negozio di lusso, intervento lampo della polizia: recuperata merce per 300mila euro e presi i ladriArrivati in Versilia con un’autovettura di grossa cilindrata e targa estera, alloggiavano in un affittacamere vicino al luogo del colpo ... luccaindiretta.it

furto di furto di lusso aCesoie e maschere per il colpo alla boutique di lussoPIETRASANTA: Individuati i tre presunti autori di un maxi furto da 300mila euro. La refurtiva era stata nascosta nel giardino di una scuola ... toscanamedianews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.