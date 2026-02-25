Tentano un furto in un' azienda agricola di Battipaglia vicino Salerno quattro fermati dopo un inseguimento

Quattro cittadini extracomunitari sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso presso un’azienda agricola. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella serata del 24 febbraio 2026 a Battipaglia (Salerno), dopo che una segnalazione aveva fatto scattare l’allarme. Gli indagati sono stati fermati dopo un inseguimento e sono risultati avere numerosi precedenti specifici. Quattro arresti a Battipaglia Le immagini della videosorveglianza e la fuga dei sospetti Il controllo e la perquisizione L’arresto e i precedenti degli indagati Quattro arresti a Battipaglia L’episodio ha avuto origine nella tarda serata del 23 febbraio, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso presso un’azienda agricola situata nel territorio di Battipaglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

