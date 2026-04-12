Il trattore si ribalta giovane agricoltore ferito nell' abitacolo

Un giovane agricoltore è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio a San Martino, frazione di Sarentino, in Alto Adige. Il trattore si è ribaltato mentre era in funzione, causando l’intervento dei soccorritori. L’incidente si è verificato poco prima delle 18 e il giovane è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare soccorso.