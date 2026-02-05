Auto precipita su un furgone in sosta | un morto e una donna ferita gravemente nel Salernitano

Questa mattina ad Agropoli un’auto è precipitata su un furgone in sosta. L’incidente ha causato la morte di un uomo e ha lasciato una donna ferita gravemente. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un uomo morto e una donna in gravi condizioni è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad Agropoli, nel Salernitano. Per cause che dovranno essere accertate, un'autovettura coupè con a bordo due persone, mentre percorreva via Giambattista Vico, è precipitata nella strada sottostante, finendo su un furgoncino in sosta. L'uomo che era alla guida dell'auto, un 84enne originario di Montecorice, è deceduto sul colpo, mentre la donna che era con lui è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è stata trasportata dai sanitari del 118.

